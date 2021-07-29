Söke’de 250 bin lira değerinde gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

Kumburgaz'da köpek eğitmenliği yapan İmam Bingöl, annesinin kabul etmediği ve doğduğu andan itibaren beslemeye başladığı üç aylık kuzuyu bir an olsun yanından ayırmıyor. 'Müfit' ismini verdiği kuzusuna bir bebek gibi ilgi gösteren Bingöl, "Kurban Bayramı geldi ama biz kesmeyi kesinlikle düşünmedik. Çocuğumuz gibi bizimle birlikte büyüyecek" dedi. Kumburgaz'da yaşayan İmam Bingöl doğum yapan koyunlarının yavrusunu kabul etmeyip beslemediğini gördü. Annesinin beslemediği yeni doğmuş olan kuzunun durumuna üzülen Bingöl, kuzuyu biberonla beslemeye başladı. Müfit ismini verdiği kuzusuna bir bebek gibi ilgi gösteren, banyosunu yaptıran Bingöl, kuzusunu dışarı çıkarken de yanında götürüyor. Bingöl, spor yaparken onu takip eden, beraber yemek yiyip, çay içtiği Müfit'i çocuğu gibi görüyor.