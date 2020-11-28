Söke’de 1 kilo 247 gram metamfetamin yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Söke ilçesinde şüphe üzerine durdurulan motosiklet sürücüsünün üzerinde yapılan aramada, 1 kilo 247 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
Söke İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, dün saat 18.00 sıralarında, şüphe üzerinde H.K.’nin kullandığı motosikleti kırsal Sazlı Mahallesi’nde durdurdu. Sürücünün üzerinde yapılan aramada, 1 kilo 247 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, H.K. gözaltına alındı. H.K.’nın jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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