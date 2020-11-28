Söke’de 1 kilo 247 gram metamfetamin yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü kadına şiddetle mücadele kapsamında kullanılmaya başlayan KADES uygulaması için tanıtım filmi çektirdi. Filmde tüm oyuncular gönüllü olarak yer aldı. İçişleri...