Sokaktan geçen 1 kişinin öldürülmesi 1 kişinin yaralanması olayının 3 şüphelisi yakalandı

Ali AKSOYER-Adem VAROL/İSTANBUL,(DHA)

Küçükçekmece’de kız kaçırma meselesinden iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada yoldan geçen Ahmet Elçeoğlu(24)’nun öldürülmesi M.E.’nin yaralanmasına ilişkin yakalanan 3 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Küçükçekmece Pelikan Sokak’ta 18 Ağustos günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Omar M.(24), evlenmek istediği ancak ailesinin evlenmelerine razı olmadığı Nura H.’yi kaçırdı. Bu nedenle Suriye uyruklu iki aile arasında husumet oldu. Kız tarafından bir grup, erkek tarafının Esenyurt’taki evlerine giderek H.N. ve H.D. adlı kişileri darp etti. Ardından erkek tarafından bir grup, kız tarafının Küçükçekmece Pelikan Sokak’taki evlerini hedef alarak silahla ateş açtı. O sırada sokaktan geçen Ahmet Elçeoğlu ve kuzeni M.E.’ye kurşunlar isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Elçeoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, M.E. hafif yaralı olarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON İLE YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmaların ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti. Dün gece 13 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon şüpheli Omar M. Çatalca’da, olay günü onunla birlikte otomobille gelen arkadaşları Gerib M. ve İmet N. ise Esenyurt’ta gözaltına alındı. Sorgulamaları yapılan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.