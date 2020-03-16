AYDIN: Batı’dan tam demokrasi, tavizsiz insan hakları, sonuna kadar düşünce özgürlüğü, bağımsız adalet sistemi bekliyorduk. Gele gele virüs geldi.

MUHALİF: Sağlık Bakanı’nı övenler şunu unutmasınlar ki önemli olan krizi yönetmek değil ülkeyi krize sokmamaktır.

YANDAŞ: Dünya virüsten kırılırken biz iktidarın olağanüstü çabalarıyla ucuz atlatıyoruz. Nobel Barış Ödülü bu yıl bize gelmeli.

ŞÜPHECİ: 60 yaş ve üstü en riskli grup olarak açıklandı. Ben 59.5 yaşındayım. Bu durumda ne olur? Virüs beni teğet mi geçer yoksa 6 ayın önemi yok diyerek yakama mı yapışır?

DEDİKODUCU: Eltimin komşusu doktormuş. Açıklanmayan çok fazla virüslü olduğunu söylemiş. Aman kardeş dikkat, sokakta fazla dolaşma!

GERİCİ: Ortalık çok bozuldu. Başımıza taş yağacak diyenler haklı çıkacak galiba. Şimdilik korona yağıyor.

AKADEMİSYEN: Koronayı salt tıp bağlamında analiz etmek bizi yanılgıya götürür. Olgunun sosyolojik, ekonomik, psikolojik boyutlarının olduğunu da unutmamak gerekir.

SAF: Korona da canlı bir organizma değil mi? Öyleyse üzerine niye böyle acımasız gidiyoruz ki? Bir orta noktada buluşsak olmaz mı?

SENARİST: Yaşananlar müthiş bir film olabilir. Koronaya yakalanan bir genç kız ve onu tedaviyle görevli doktor, toplumun yaşadığı korku ve panik dekorunda büyük bir aşk yaşarlar.

ESNAF: Geçen yıl keriz gibi kuruyemişçi dükkanı açtık. Keşke kolonya ve maske işine girseymişiz. Acayip bir fırsat kaçmış abi, bildiğin gibi değil.

TACİZCİ: Koronan olayım da ciğerinin en mutena yerine yerleşeyim abla… Karantinaya alsınlar ikimizi…

ÇEVRECİ: Son yüzyılda dünyayı acımasızca talan ettik. Ormanları yaktık, denizleri kirlettik, bir çok hayvan türünü ortadan kaldırdık. Dev binalar yapmayı marifet saydık. Korananın ortaya çıkışı doğanın intikamıdır. Aklımızı başımıza almazsak daha büyük felaketler de bizi bekliyor.