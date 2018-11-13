Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokakta yaşayan dostlarımıza sıcak bir yuva olmayı sürdürüyor.

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, sokak hayvanları konusunda yaptığı çalışmalarla da fark yaratıyor. Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokakta yaşayan dostlarımıza sıcak bir yuva sunuyor. Ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve diğer birimleriyle tam donanımlı olan merkezde, konusunda uzman veteriner ve uzmanlar görev yapıyor. Tüm bakım ve tedavi işlemlerinin yapıldığı polikliniklerin bulunduğu merkezde, kısırlaştırma işlemi, kuduz ve karma başta olmak üzere tüm aşılar yapılıyor. Merkezden sahiplendirilen hayvanların daha sonraki bakım ve tedavileri de ücretsiz olarak yapılıyor. Barınakta sahiplendirilmeyi bekleyen ya da sahiplendirilemeyecek derecede hasta, engelli ya da yaşlı olan dostlarımız ise özel bölümlerde özenle bakılıyor.

Doğal yaşam da korunuyor

Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ayrıca, ilçenin coğrafi yapısı gereği doğal yaşama da katkı sunuyor. Yaralanan ya da bakıma muhtaç halde bulunan yabani hayvanlar da merkezde özenle tedavi ediliyor. Yabani hayvanlar buradaki tedavilerinin ardından Kızılcahamam Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim ediliyor.