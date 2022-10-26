Sokakta yürüyen kadının çantasını alıp kaçan şüpheli, tutuklandı

- Reklam -

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesinde sokakta yürüyen Şükriye Tezel’in (77) çantasını kapıp, kaçan İslam B. (17), yakalanıp, tutuklandı.

Olay, İspat Cami Mahallesi Alaattin Sokak’ta meydana geldi. Kız kardeşini ziyaretten dönen Şükriye Tezel’in arkasından yaklaşan İslam B., içinde 600 TL, alyans ve cep telefonu olan çantayı kapıp kaçtı. İhbarla gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, şüpheliyi tespit etti. Ekipler, İslam B.’yi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Caddesi’nde yakalayarak, gözaltına aldı. Öte yandan İslam B.’nin Keşan Polis Merkezi Amirliğince ‘kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf’, Edirne 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘birden fazla kişi tarafından birlikte yağma’, Keşan 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce de ‘kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından aranma kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen İslam B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Tezel’in çantası ise teslim edildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -