Sokakta yürürken düşüp, hayatını kaybetti

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada düşüp başını yere çarpan Muhittin Gülen (74), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Yukarı Zaferiye Mahallesi Anıl Sokak’ta meydana geldi. Muhittin Gülen, sokakta yürüdüğü sırada bilinmeyen nedenle yere düştü. Başını zemine çarparak ağır yaralanan Gülen, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhittin Gülne’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI