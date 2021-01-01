Sokakta yılbaşı kutlayan gençler polisi görünce kaçtı (2)

POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ ETTİ

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi’nde kimliği belirsiz bir kişi, yeni yıla girerken beraberindekilerle birlikte aracından inip, pompalı tüfekle havaya ateş etti. Diğerleri ise havai fişek patlattı. O anları cep telefonuyla kaydeden kişinin ise, görüntüde “Vay anasını o nasıl pompalı. Helal sana abim” dediği duyuldu.

Kepez ilçesinde çekilen başka bir görüntüde ise sokakta havai fişek patlatan grubun gelen polis ekibini görünce kaçma anları yer aldı.

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