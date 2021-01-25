Sokakta yaşayan Aliş’in ses tellerinden ameliyat olabilmesi için 3 bin liraya ihtiyaç var

Eda Ebru NANECİ/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Karşıyaka ilçesinde, sokakta yaşayan ve çevresinde ‘Aliş’ olarak tanınan Ali Gündüz (28), sesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Kimsesi olmayan Aliş’e mahalle sakinleri bugüne kadar sahip çıktı. Şimdi de mahaleli sağlığına kavuşturacak ameliyatı olabilmesi için ihtiyaç olan 3 bin TL’yi hayırseverlerden toplamaya çalışıyor.

Ali Gündüz, 7 yaşına kadar yetiştirme yurdunda kaldı. Yaklaşık 21 yıldır da sokaklarda yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Karşıyakalılar, şansız bir çocukluk geçirmesine rağmen güler yüzü ile iyi niyetinden bir şey kaybetmeyen Ali Gündüz’e bu sebeple destek olmaya çalışıyor. Karşıyakalılar tarafından ‘Aliş’ olarak tanınan Ali Gündüz, soğuk havaların da etkisiyle son aylarda ciddi sağlık problemi yaşamaya başladı. Sokakta yaşadığı için maruz kaldığı soğuk hava, Gündüz’ün ses tellerine zarar verdi. Sesi günden güne kısılan ve neredeyse hiç çıkmayan Aliş, hayırseverler tarafından hastaneye götürüldü. Acil bir şekilde ameliyat olmazsa Aliş’in sesini, tamamen kaybedeceğini söyleyen mahalle sakinleri, ameliyat için gerekli olan 3 bin TL için çok geç olmadan hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi.

MAHALLE SAKİNLERİ ALİŞ’İN SESİ OLDU

Mahalle sakinlerinden Arda Durmayan (40), Aliş’i küçük yaştan itibaren tanıdığını belirterek, “Kimseye zararı olmayan herkese yardımcı olan genç bir arkadaşımız. Acil ameliyat olması gerekiyor. Evi yok, sokaklarda yaşıyor. Karşıyaka’nın esnafı ve halkı bu konulara duyarlıdır. Herkes onun için elinden geleni yapıyor; ama bugünlerde acilen müdahale edilmesi gereken bir sağlık durumu var. Yuvadan yetişme bir çocuk, sigortası yok, kimi kimsesi de yok. Sokaklarda yatıp kalkıyor. Yardım edilmesi gereken bir durumu var. Şimdi de ses tellerinde sorun yaşamaya başladı. Soğukların artmasıyla birlikte bu problem büyüdü ve artık sesi çıkmıyor. İnşallah onun sesi olarak bizleri, duyanlar olur. Tek isteğimiz ameliyat masraflarının karşılanması. Yoksa sesini tamamen kaybedecek” dedi.

‘KİMSEYE ZARARI OLMAZ’

Çocukken aynı yetiştirme yurdunda kaldıklarını ve Aliş için elinden geleni yapmaya çalıştığını ifade eden Karşıyakalı Hakan Toldo (28) zihinsel engeli de bulunan Aliş’in sağlığına kavuşması için gerekli olan ameliyat parasının bir an önce toplanması gerektiğini dile getirdi. Ali Gündüz’ün çocukluk arkadaşı olduğunu hatırlatan Toldo, “Onunla birlikte çocuk esirgeme kurumunda büyüdüm. Ali çocukken de kurumda kalamıyor, sokakta yaşamak istiyordu. Zor şartlar, sağlığını bozdu. Acilen ses tellerinden ameliyat olması lazım. Hafif zihinsel yetersizliği var, kendini ifade etmekte zorlanıyor. Sesinin de tamamen gitmesini istemiyoruz. Güzel yürekli ve iyi insanların, sesimizi duyacağını düşünüyorum. Özel bir hastaneye götürdük. 4 bin lira olan ameliyatı 3 bin liraya indirdik. Eğer 3 bin lira sağlanırsa Ali Gündüz arkadaşımız, ameliyat olup sesine kavuşabilecek. Karşıyakalılar Aliş’i çok sevdi, bağrına bastı. Kimseye zararı olmayan birisidir. Yaklaşık 21 yıldır sokaklarda yaşayan Aliş’in durumuna çok üzülüyorum”diye konuştu.

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