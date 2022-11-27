Sokakta kız arkadaşını öldürüp, intihar etti

- Reklam -

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, Umutcan İlter (25), sokakta tartıştığı kız arkadaşı Sevcan Dönmezer’i (24) tabanca ile vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Alpağutbey Mahallesi Zerdali Sokak’ta meydana geldi. Umutcan İlter ile kız arkadaşı Sevcan Dönmezer arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İlter, yanındaki tabancasını çekip Sevcan Dönmezer’i vurdu. Ardından İlter, silahın namlusunu kendisine doğrultup, tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı, gelen ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Ancak Umutcan İlter ve Sevcan Dönmezer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -