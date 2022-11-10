Sokakta karşılaştığı eski eşini tüfekle vurup, ağır yaraladı

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Fatih Emrah ERDOĞAN- Abdulkadir AYDINIŞIK/ BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Havran ilçesinde 1 çocuk annesi Gülay Aksungur (21), sokak ortasında tartıştığı eski eşi Onur K. (24) tarafından sokak ortasında tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken, Onur K. ise olay sonrası kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Temaşalık Mahallesi 99. sokakta meydana geldi. Onur K., iddiaya göre sokakta karşılaştığı eski eşi Gülay Aksungur ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Onur K., tartışmanın büyümesi üzerine aracından aldığı tüfekle Gülay Aksungur’a 5 el ateş etti. Gülay Aksungur kanlar içerisinde kalırken, Onur K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi’ne, daha sonra ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan Aksungur’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, Onur K.’nın yakalanması çalışma başlattı. (DHA)

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