Sokakta hareketsiz yatarken bulundu, hastanede öldü

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, sokakta hareketsiz yatarken bulunan Telat Akrenoğlu (53), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hamidiye Mahallesi Pazar Sokak’ta, akşam saatlerinde yürüyüş yapan kişi, bir erkeğin hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adının Telat Akrenoğlu olduğu belirlenen kişi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Akrenoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Akrenoğlu’nun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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