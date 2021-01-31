Sokakta bulunan köpeği, belediye başkanı sahiplendi

Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA) – ORDU’nun Altınordu ilçesinde eziyet edildiği ileri sürülen ve bitkin halde sokakta bulunan köpek, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören tarafından sahiplenildi.

Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri, Bucak Mahallesi’nde bir köpeğe eziyet edildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Mahalleye giden ekiplerce yapılan aramada köpek, yol kenarında bitkin halde bulundu. Veteriner hekim kontrolüne götürülen köpeği, Altınordu Belediyesi Başkanı Aşkın Tören sahiplendi. Hayvanlara karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade eden Başkan Tören, “Bu şehirde her can bize emanettir, canlarımızın ne pahasına olursa olsun 24 saat hizmetindeyiz. Bu şehirde elimizle, kalbimizle, dilimizle ve vicdanımızla her şartta her canın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu tür talihsiz münferit olaylar karşısında şehrimizin ve insanımızın hassasiyetine çok teşekkür ederim” dedi.

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