Sokaklarda tasarruflu aydınlatma dönemi başladı

İSTANBUL, (DHA) – Kağıthane Belediyesi, park ve meydanlardaki aydınlatma direklerinin eski ampullü armatürlerini led armatürlerle yenileyerek %30 tasarruf sağladı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in talimatıyla Kağıthane’deki park ve meydan aydınlatmalarında tasarrufa geçildi. Belediye ekipleri aydınlatma direklerinin eski ampullü elektrik tesisatı ve panolarını led armatürlerle yenilenerek %30 tasarruf sağladı. Ayrıca elektronik dijital zaman rolesi kullanarak gün doğumu ve gün batımı aydınlatmalarını devreye sokan sistem kuruldu. Bu da gün ışığının olduğu zamanlarda sokak aydınlatmalarını kapalı konuma getirerek gereksiz enerji tüketimini önlüyor. Yapılan topraklama sistemi ve kullanılan kaçak akım rolesi sayesinde de daha güvenli ve uzun ömürlü bir donanım sağlandı.

İlçede bugüne kadar 100 adet park ve meydan aydınlatması tasarruflu sisteme geçerek modernize edildi. Yıl sonuna kadar bu rakamın 300’ü geçeceği belirtiliyor.

Kağıthane Belediyesi bu sayede ekonomik anlamda tasarruf sağlamanın yanı sıra; fazla enerji tüketiminden kaynaklı küresel ısınmayı önlemeyi, doğayı ve çevreyi korumayı amaçlıyor.