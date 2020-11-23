Sokaklara düşen politikacılar…

Siyasi partilerde sokaklara düşenler var.Partisinde ilgi görmeyenler,dışlananlar hemen bu yola başvuruyorlar.Bir otobüs kiralıyorlar. Yollara çıkıyorlar.



Partilerini şikayet ediyorlar

Başlıyorlar liderlerini kötülemeye.

O kadar ileri gidiyorlar,iftira atmaktan bile çekinmiyorlar.

Vatan haini ve terörist damgası bile vuruyorlar

Kimler olduğunu siz iyi biliyorsunuz?

Benim yazacağım kişiler millet ittifakından.

Ümit Özdağ yandaş televizyon kanallarından birisine çıkıyor.

İyi Partide Fetöcuların olduğunu açıklıyor.

İyi Parti,Saadet Parti,CHP ve HDP’nin beraberce yeni bir Anayasa hazırladıklarını iddia ediyor.

Maksat ne ?

Millet beraberliğini bitirmek.

İyi Parti toplanıyor.

Ümit Özdağ’ı ihraç ediyor.

Aynı gün bu muhterem malum kanalları dolaşarak.

İftira dozlarını daha da artırıyor.

Gelelim CHP’nin sokak çocuğuna.

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı oluyor..

Mitingleri bayağı dolu.

İncenin ağzı laf yapıyor.

İlgi onu şımartıyor.

Seçim günü kaybettiğini anlayınca kayıplara karışıyor.

Nerde olduğu belli değil.

Sır…

CHP Cumhurbaşkanlığını kaybetti.

Yerel seçimlerde rövanşı büyük bir farkla aldı.

Ankara,İstanbul,Antalya,Adana,Mersin,Kırşehir,Artvin,

Ardahan,Bolu,Bilecik,Zonguldak ve Giresun gibi belediyeler AKP’den CHP’ye geçti.

Bu durum Recep Tayyip Erdoğan’ı sinirlendirdi.

Onları topal ördeğe benzetti.

Bir daha ki seçimlerde kaybettiklerini kazanmalıydı.

Bir takım hesaplar yapmaya başladı.



CHP’nin şımarık çocuğu Muharrem İnce,İyi Partinin asi çocuğu Ümit Özdağ sokağa düştü.

Sokak sokak dolaşıp partilerini kötüleyecekler.

Tabi ki doların ateşi sönmeyecek.

Hayat ucuzlamayacak.

Sizce kim kazanır?