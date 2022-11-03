Sokaklar Yenileniyor Pursaklar Güzelleşiyor

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Pursaklar Belediyesi, araçların trafikteki seyrini daha güvenli hale getirmek ve ulaşımda kaliteyi artırmak için sokak yenileme çalışmalarına hızla devam ediyor.

Kış aylarına girilmesine rağmen sıcak havaların etkisini sürdürmesine devam etmesini fırsat bilen Pursaklar Belediyesi, ilçenin birçok noktasında asfalt, kilitli parke taşı ve beton yol çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Yol yenileme önceliğini ASKİ, Enerjisa, Telekom ve BaşkentGaz’ın alt yapı çalışmalarını tamamladığı sokaklarda çalışmalarını yürüten Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kilitli parke yol ve sıcak asfalt serim çalışmalarına soluksuz devam ediyor.

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Pursaklar’ın daha sağlıklı yollara kavuşması için hava şartlarının fırsat verdiği müddetçe tüm mahallelerde devam edeceğini dile getiren Ertuğrul Başkan, ekiplerin Tuna Sokak, Paydos Sokak, Güçlü Sokak ve Soy Sokaktaki çalışmalarını bizzat yerinden inceledi.

‘‘Yollarımızı Pursaklar’a yakışır, konforlu hale getireceğiz’’

Daha güzel ve daha estetik bir Pursaklar için büyük bir gayretle çalışmalarına devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hemşerilerimizin daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmeleri için yeni yol açım, asfaltlama, kilit parke yol çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 4 sokağımızda devam eden kilitli parke yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledim. Deforme olan yollarımızı ihtiyaç önceliğine göre, hava şartları müsaade ettiği sürece yenilemeye devam edeceğiz. Çalışmalarına devam ettiğimiz sokaklarımızı kısa sürede tamamlayarak yollarımızı Pursaklar’a yakışır, konforlu hale getireceğiz’’ dedi.