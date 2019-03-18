Kim, neyi, nasıl giymiş? Hangi parçaları birbiriyle eşleştirmiş? Sokak stili yıldızlarını takibe aldık ve stil günlüklerinden bu dersleri çıkardık.

1. Kendinize Bir Üniforma Belirleyin

Aynanın karşısına geçip saatlerce ne giyeceğinizi düşünmeye her zaman vaktiniz olmayabilir. Böyle günler için sizi yarı yolda bırakmayacak bir stil formülü geliştirin. Vücut şeklinizi ve favori parçalarınızı göz önünde bulundurarak belirleyeceğiniz bu joker kombinasyonu, aksesuar seçimlerinizle mevsimlere, mekana ve günün farklı saatlerine kolaylıkla adapte edebilirsiniz.

2. Kaliteli Bir Palto Her Zaman Hayat Kurtarır

Mevsimlerden sonbahar ve en çok giydiğiniz parça kaçınılmaz olarak paltoysa, bu sezon yatırım yapacağınız tasarımı uzaklarda aramayın. Unutmayın, kaliteli bir palto sizi sadece sıcak tutmakla kalmaz aynı zamanda ihtiyaç duyduğunuzda iyi bir kamu aj öğesidir. İçine ne giyerseniz giyin, ertesi gün yalnızca paltonuz hatırlanacak.

3. Defalarca Giyemeyeceğiniz Parçaları Almayın

Farklı siluetlerde, farklı kıyafetlerle hayal edemediğiniz bir parçayı alışveriş sepetinize eklemeyin. Onu tekrar tekrar giyebileceğinize ve her giydiğinizde yeni bir yorum katabileceğinize emin olun.

4. Klasiklerinizi Güncellemekten Korkmayın

Kabul ediyoruz, düz kesim bir denim ceket, klasik bir trençkot ve sivri burunlu botların modası hiçbir zaman geçmeyecek. Ama yeni form, renk ve materyallerle güncellenen modeller neden sıradaki o parçanız olmasın? Sık kullanılanlar kategorisine girmeye hazır yenilikçi parçalara gardırobunuzda yer açın.