Sokak satıcıları kadının altın küpe ve 350 lirasını alıp, el sallayarak kaçtı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da ev malzemesi almak için durdurduğu sokak satıcılarına bir çift altın küpe ile 350 TL para veren İlknur Süren, anlaşamayınca malzemeleri almaktan vazgeçti. Satıcılar para ve küpeleri vermeden araçlarıyla sokaktan ayrıldı. Satıcıların peşinden koşan, ancak yakalayamayan Süren, “Bana el sallayıp gittiler” dedi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 20 Ocak Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak aralarında tabak, tencere, çaydanlık gibi ev malzemeleri satan iki kişi, İlknur Süren’in evinin önünde araçlarıyla durdu. Süren, alışveriş yapmak istediğini söyleyip, satıcıları evlerine çağırdı. Evin avlusunda malzemeleri inceleyen Süren, almak istediği tabaklar için bir çift altın küpe ve 350 TL para verdi. Süren daha sonra ürünleri almaktan vazgeçti ancak satıcılar küpe ve paraları alıp, tabakları da vermeden evden çıktı. Süren, satıcıların peşinden gitti, ancak şüpheliler el sallayarak sokaktan ayrıldı.

‘EL SALLAYIP GİTTİLER’

Süren’in durumu bildirmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geldi. Satıcıların eşkallerini alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Satıcıları malzemelerine bakmak için çağırdığını söyleyen Süren, “Beğendiğim ürünlere yüksek fiyat isteyince önce ‘Daha fazla param yok’ dedim. Sonra almaktan vazgeçtiğimi söyledim ancak para ve küpelerimi alıp gittiler. Arkalarından bağırarak koştum, sokağın başında durdular. Paramı ve küpelerimi istedim ancak bana el sallayıp gittiler” diye konuştu.

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