Sokak ortasındaki sopalı kavga kamerada

Gürkan DURAL/ BURSA (DHA)- BURSA’da 5 kişinin karıştığı sopalı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavga, dün akşam, Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi’nde yaşandı. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Kavga, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kavga eden 5 kişinin, birbirlerine sopaların yanı sıra tekme- tokat vurduğu görülüyor.

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