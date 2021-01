Sokak ortasında öldürülen Esmanur’un annesi: Keşke orada olsaydım, önüne atlasaydım

Hasan DÖNMEZ- Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA’da, 2’nci kez boşandığı Muhammet Karadayı (26) tarafından sokak ortasında tabancayla başından vurularak, öldürülen Esmanur Karadayı’nın (22) annesi Hacer Apaydın (47), kızını her gün işe kendisinin götürdüğünü anlattı. Olay günü uyuyakaldığı için kızını işe götüremediğini belirten Apaydın, ”Kızım benden cesaretliydi. ‘Bana bir şey olmaz anne’ diyordu. Her gün işe ben götürüyordum. O gün uyumuş, kalmışım, ben götüremedim. Keşke ben orada olsaydım, önüne atlasaydım. Kızım defalarca şiddet gördü. Hep şikayetçi olduk; ama bir yaptırım olmadı” dedi.

Olay, 21 Aralık Salı günü saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sırçalı Mescit Caddesi’nde meydana geldi. Camcılık yapan Muhammet Karadayı, 4 yıl önce evlendiği, aradan geçen süreçte boşanıp, tekrar evlendiği ve 20 Kasım’da anlaşmalı olarak yeniden boşandığı Esmanur Karadayı’yı sokak ortasında tabancayla başına ateş ederek öldürdü. Ardından aynı tabancayı başına dayayıp, intihara kalkıştı. O anlar da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Hastaneye kaldırılan Muhammet Karadayı da kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

‘KIZIMIN HAYALLERİ VARDI’

Öldürülen Esmanur Karakaya’nın annesi Hacer Apaydın, 2 çocuğunun olduğunu hatırlatarak, kızı Esmanur’un acısının 15 yaşındaki diğer kızı Rabia ile dindirmeye çalıştığını belirtti. Bir iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan kızı Esmanur’u her gün işe kendisinin götürdüğünü belirten Apaydın, şunları söyledi:

”O benden cesaretlidir. Ben, eski eşi bir şey diye korkardım. ‘Annem sana bir şey yapar’ derdim; ama o bana ‘Korkma anne bir şey yapamaz. Ne geldiyse başımıza korktuğumuz için geldi’ derdi. Ondan cesaret alırdım. Tam kurtulduk artık derken başımıza böyle bir olay geldi. Her gün işe ben götürüyordum. O gün uyumuş, kalmışım, ben götüremedim. Keşke ben orada olsaydım, önüne atlasaydım. Olan bana olsaydı. Ben yaşayacağımı yaşadım, keşke biraz da kızım yaşasaydı. O daha 22 yaşındaydı. Hayalleri vardı. O hiç hayatının tadını alamamıştı. Kızım defalarca şiddet gördü. Hep şikayetçi olduk; ama bir yaptırım olmadı.”

4 YIL BOYUNCA HER GÜN ŞİDDET GÖRMÜŞ

Kızının, Muhammet Karadayı ile evlenmesine ilk başta karşı çıktıklarını belirten Apaydın, “Seviyorum kızınızı alacağım’ dedi. Biz de vermeye karşı geldik; ancak 1 yıl kapımızın önünden hiç ayrılmadı. Kızımızı verdik. 4 sene boyunca kızıma şiddet uyguladı. Karakollara gittik, raporlar aldık; ama bir çare bulamadık. Daha önce boşanmışlardı. Çocuğuma huzur vermedi. Sürekli şiddet uyguluyordu. Çocuğum ayrılmıştı, bitmişti artık. İşini de bulmuştu. Böyle ölüm çocuğuma layık mıydı? Kızım, ‘Anne kurtulamam artık bu pislikten. Beni sürekli tehdit ediyor’ diyordu, hatta ‘Anneni, babanı öldürürüm’ diyormuş” diye konuştu.

‘AİLESİ SAHİP ÇIKMADI AMA BEN ONA ANNE OLDUM’

Apaydın, eski damadı Muhammet Karadayı’ya kayınvalidelik değil, annelik yaptığını ve ailesinden daha çok ilgilendiklerini belirtti. Apaydın, “Ona hiçbir zaman hakkımı helal etmiyorum. Ben, ona annelik yaptım, kayınvalidelik yapmadım. Çocuğumun arkasında durdum; ama onu da ezmedim” dedi.

‘ARTIK BİZİM İÇİN HAYAT BİTTİ’

Gözyaşlarını tutamayan Apaydın, “Artık anneler ağlamasın, ben de öldüm. Esmanur öldü, ben de öldüm. Artık bizim için hayat bitti. Benim çocuğum terbiyesizlik yapmadı. İşine gidiyordu. Böyle sokak ortasında öldürsünler diye büyütmemiştim kızım” dedi.

