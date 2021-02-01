Sokak ortasında güpegündüz silahlı saldırı

İstanbul Kağıthane’de bir kişi güpegündüz sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar kaçarak mermilerin hedefi olmaktan son anda kurtuldu. İki saldırgan havaya ateş açarak kaçarken, saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane Çilekli Caddesi’nde yürüyen bir kişi saat 09.15 sıralarında güpegündüz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. İki bacağından dört kurşunla yaralanan kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler saldırı sonrası havaya ateş açarak kaçtı.



VATANDAŞLAR KAÇARAK KURTULDU

Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar sağa sola kaçışarak kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Yaralı ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıp olay yeri incelemesi yaptı. Silahlı saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.