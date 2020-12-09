Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Gökhan KESKİNCİ/ ADANA (DHA)- ADANA’da sokak ortasında çıkan kavgada, Ali Ardağlı (24), bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Ardağlı ile sokakta karşılaştığı V.G. ve M.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.G. ile M.G., bıçakla Ardağlı’ya saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ardağlı, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar otomobile binip, kaçtı. Çevredekiler tarafından otomobil ile bir tıp merkezine götürülen Ardağlı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ardağlı’nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliler V.G. ile M.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
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