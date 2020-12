Sokak ortasında bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da sokakta tartıştığı Mehmet Can G. (25) tarafından bıçaklanan Veysel Emre (28), olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Mehmet Can G., gözaltına alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyhan Nehri kıyısında yürüyen Veysel Emre ile Mehmet Can G., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Mehmet Can G., cebindeki bıçağı çıkararak Veysel Emre’yi boynundan ve alnından yaraladı. Ağır yaralanan Veysel Emre, bir apartmanın altına yığılırken, olayı gerçekleştiren Mehmet Can G., olay yerinden kaçtı.

POLİSİN ÇALIŞMASINI SEYRETTİLER

Veysel Emre’nin kanlar içerisinde yattığını gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Veysel Emre’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Veysel Emre’nin cansız bedeni, otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bu arada evlerinin balkonuna çıkan özellikle yaşı küçük mahalle sakinlerinin, polisin çalışmasını izlemesi dikkat çekti.

POLİS MERKEZİNE TESLİM OLDU

Bir süre sonra Hürriyet Polis Merkezi’ne giden Mehmet Can G., Veysel Emre’yi bıçakladığını belirterek teslim oldu. Beraberinde cinayette kullandığı bıçağı da polise teslim eden Can G., gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI