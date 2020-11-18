Sokak köpeklerinin tepki verdiği dronu aracın üzerine indirmek zorunda kaldılar

Murat HAZER/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Karasu ilçesinde iki arkadaşın çekim yaptığı drona sokak köpekleri tepki verdi. Arkadaşlar, köpeklerin peşinden koştuğu dronu aracın üzerine indirdi.

Karasu ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde Ahmet Zafrak ve Kerem Koşan yaşadıkları yeri havadan görüntülemek amacıyla dron kaldırarak çekime başladı. Çekimin sona ermesinin ardından iki arkadaş, dronu indirmek istedi. Ancak bu sırada sokak köpekleri, drona tepki verdi. Sokak köpeklerinin peşinden koştuğu dronu iki arkadaş, kendi araçlarının üzerine indirmek zorunda kaldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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