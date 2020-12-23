Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan milli halterci ve komşusu yaralandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Bünyan ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan milli halterci Samet Mutlu (15) ve komşusu Yusuf Öztürk (38) yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Öztürk’ün tedavisi sürerken, Samet Mutlu ise taburcu edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bünyan Sağlık Mahallesi’nde meydana geldi. Evlerine giden milli halterci Samet Mutlu ve komşusu Yusuf Öztürk’e, iki sokak köpeği saldırdı. Çevredekilerin yardımıyla köpeklerin saldırısından kurtarılan Mutlu ve Öztürk, kolundan ve bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan Yusuf Öztürk, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Samet Mutlu ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yaralı olan milli halterci Samet Mutlu’yu evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Samet Mutlu ve Yusuf Öztürk’ün sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Başkan Altun, “Başıboş bırakılan köpek nedeniyle Samet Mutlu ve Yusuf Öztürk kardeşimiz yaralandı. İlk andan itibaren yaralanan kardeşlerimiz, aileleri ve hastane yetkilileri ile iletişim halindeyiz. Çok şükür Yusuf ve Samet’in sağlık durumu iyi, gerekli tedavileri yapılıyor” dedi.

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