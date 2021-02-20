Sokak köpeğine saldıran pitbull köpeklerinin sahibine 20 bin 868 lira ceza (2)

‘HAYVANLARA YAPILAN BU ZULMÜN SORUMLULARI HAPİS CEZASI ALMALI’

Adana’da Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Metin Yıldırım, Karataş ilçesinde Anıl Can Savur’a ait 2 ‘Pitbull Terrier’ cinsi köpeğin sahilde bir sokak köpeğine saldırdığı görüntülerin ardından 20 bin 868 lira idari para cezası kesilmesini değerlendirdi. Yıldırım, köpekleri canavar gibi yetiştiren sözde bir hayvanseverin masum bir sokak köpeğine yapmış olduğu saldırı olayının ardından Doğa Koruma Milli Parklar Adana Şube Müdürlüğü tarafından olay yerinde köpeklere el konulduğunu kaydetti. Yaşanan olayda kötü yetiştirilen hayvanların saldırgan hale gelebildiğini söyleyen Yıldırım, ‘’Hayvanların hiçbir suçu yok. Bu hayvanları bu şekilde canavara dönüştüren insanların suçu var. El konulan bu köpekler ömür boyu barınak ortamında esaret altında yaşamak zorunda kalacak. Hayvanlara yapılan bu zulmün sorumlularının mutlaka hapis cezası alması gerekiyor. Binlerce bu cins köpeklerimiz barınaklara götürülmeye başlandı. Barınakların bu cinslerin barındırılması konusunda bir altyapısı yok. Adana barınağında bile binlerce bu tür köpeklerimizden var. Dövüş ortamından barınaklara getirilen bu köpekler, aynı yere konulduğunda birbirlerine saldırıp, parçalamaya başlıyor’’ diye konuştu.

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