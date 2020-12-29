Sokak kısıtlamasında, tekme ve yumruklu ‘yol verme’ kavgası kamerada

Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)- BURSA’da, sokağa çıkma kısıtlamasında caddede başlayan ‘yol verme’ tartışması, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde, merkez Nilüfer ilçesindeki Beşevler Caddesi’nde meydana geldi. Kimlikleri belirlenemeyen 2 sürücü arasında, sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, ‘yol verme’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Sürücüler, birbirlerine tekme ve yumruklar ile saldırdı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Diğer sürücülerin araya girmesiyle kavga, sona erdi.

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