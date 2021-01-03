Sokak kısıtlamalarıyla Eskişehir’de vaka sayısı düştü

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de, hafta sonları ve hafta içi 21.00’den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası, koronavirüs vakalarında büyük düşüş yaşandı. Son 1 ayda günlük ortalama 500 kişinin pozitif çıktığı kentte yeni vaka sayısı 100’e kadar geriledi. Vakalardaki düşüş HES uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kısıtlamalardan önce neredeyse tamamı kırmızı olan kent haritası yeşile döndü. Koronavirüs nedeniyle 185’i son 1 ayda olmak üzere kentte 680 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta hafta içi saat 21.00 sonrası ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama saatlerinde tüm kavşaklarda araç ve kişileri tek tek kontrol ederken, genel olarak sokağa çıkma yasağına uyulduğu gözlendi. Eskişehir’de son 1 aydır uygulanan kısıtlamaların ardından pozitif vaka sayılarında büyük düşüş yaşandı. Günlük 3 bin kişiye uygulanan PRC testlerinde ortalama 500 kişinin pozitif çıktığı kentte, bu sayı 100’e kadar geriledi. Pozitif vakalardaki düşüş Sağlık Bakanlığı’nın HES mobil uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Son 1 aylık kısıtlamalardan önce kentin neredeyse tamamı ‘yüksek risk’ anlamına gelen kırmızıyla kaplıyken, kısıtlamalar sonrasında riskli bölgeler yeşile döndü. Hatta aylar sonra ilk kez harita üzerindeki bazı alanlarda ‘düşük risk’ anlamına gelen mavi alanlar oluşmaya başladı.

EVDE TEDAVİLER BİNLERE DÜŞTÜ

Sokağa çıkma kısıtlamaları, testi pozitif çıkan ancak belirti göstermediği için evlerinde tedavi görenleri de etkiledi. Kısıtlamalar öncesinde 6 binin üzerinde olan evde tedavi gören hasta sayısı bin 91’e kadar düştü. Koronavirüs tedavisi sağlayan Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde tedavi görenlerin sayısı da 750’den 264’e geriledi. Halen pandemi servislerinin yoğun bakımlarımda 61 kişi, entübe edilen 23 kişinin tedavisi sürüyor.

BİR AYDA 185 KİŞİ ÖLDÜ

Kısıtlamalarla birlikte vaka sayısının düştüğü Eskişehir’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı mart ayından bu yana 185’i son 1 ayda olmak üzere toplamda 680’i geçti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vakaların azalmasına rağmen denetimlerini sürdürüyor. Halkın yoğun olarak bulunduğu ve trafik kapalı olan İkieylül, İsmet İnönü ve Hamamyolu caddelerinde HES kodu sorgulaması yapılıyor.

ESKİŞEHİR’İN KORONAVİRÜS KARNESİ

Eskişehir’de koronavirüsün ortaya çıktığı mart ayından bu yana 364 bin 669 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 54 bin 981 kişi pozitif çıktı. Kentte bin 355 kişi halen tedavi görürken, 52 bin 946 kişi ise koronavirüsü atlatarak iyileşti.

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