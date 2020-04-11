İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Milli Dayanışma Kampanyası için 'Emniyet içerisinde yardım tarifesi belirlendi' iddialarına ilişkin, "Polis zaten bu süreçte gecesini gündüzüne katarak çalışıyor, her dönem fedakarlık yapıyor. Allah onlardan razı olsun. Zorunlu yardım diye bir şey olamaz" dedi.