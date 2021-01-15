Ana Sayfa Güncel Haberler Sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisine saldırıda taraflar konuştu/ Ek fotoğraflar
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Ankara beyaza büründü
ANKARA, (DHA)- BAŞKENT Ankara'da kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar ile birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Başkent'te sabah saatlerinde etkili olan yağmurun...
Mersin’de okullarda bayrak töreni
Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı kararıyla Mersin'de tüm okullarda saat 10.00'da bayrak töreni düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Mersin'de bulunan ilkokul,...
20 yaşındaki Ümit, husumetlisi tarafından öldürüldü
Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)- NEVŞEHİR'in Kozaklı ilçesinde K.Y., tartıştığı husumetlisi Ümit Olgun'u (20) tabancayla vurarak öldürdü. Olay, dün akşam saatlerinde Kozaklı ilçe merkezinde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen...
60 yılda bin 200 ata tohum toplayıp tohum bankası kurdu
Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, emekli öğretmen Nardene Kuşçu (66), 60 yılda bin 200 çeşit ata tohumu topladı. Kuşçu, kurduğu tohum bankasında tohumları sakladığını, gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğini söyledi. Adana'da...