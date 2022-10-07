SOKAK HAYVANLARINA BİR GÜNDE 635 ZİYARETÇİ 

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Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde rehabilite edilen sokak hayvanlarıyla sevgi dolu minik kalplerin buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Çankaya Belediyesi 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Mühye’de yer alan Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin kapılarını okul ziyaretlerine açtı.

Hayvanları Koruma Gününde farklı okullardan 635 öğrenci, Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan Yavru Sahiplendirme Bölümünü ziyaret etti.

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Sınıf öğretmenleri eşliğinde Merkezi ziyaret eden öğrenciler, Barınak’taki dostları için getirdikleri mamaları da hediye ettiler. Çankaya Belediyesi veterinerleri sokak hayvanlarına ve hayvan sevgisine ilişkin bilgiler paylaştı. Çocuklara ayrıca hayvan sahiplenmenin önemi de aktarılarak Çankaya Belediyesinin sahiplendirme portalının detayları verildi. Çankaya Belediyesi alanda çeşitli etkinliklerle de çocuklara keyifli bir gün yaşattı.