Sokak hayvanları için mama ve su dağıttılar

İSTANBUL, (DHA) – İstanbul Tuzla’da, 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının yiyecek ve içecek bulmakta zorlanmaması için ilçe genelinde mama ile su dağıtımı yapıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’da başlayan ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’da bitecek 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan sokak hayvanlarının yiyecek ve içecek bulmakta zorlanmaması için mama ve su dağıttı. Bu kapsamda mama ve su kapları günün her saati doldurulurken, kedi ve köpek evlerinin temizliği de yapılıyor. Ayrıca Tuzla Sahili’nde bulunan deniz manzaraları tripleks kedi evlerinin temizlik ve bakımları da yapılıyor.

“ÇALIŞMALARIMIZ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA DA DEVAM EDİYOR”

Kedi ve köpek evlerine mama ve su bırakan görevli Güven Burak Haydar, “Sokak hayvanlarını besleme görevindeyim. Günlük olarak çalışmalarımız mahalle mahalle değişiyor. Bir gün Postane Mahallesi, Evliya Çelebi Mahallesi, Yayla ve İstasyon Mahalleleri, bir gün diğer mahalleler de besleme yapıyoruz. Beslemelerimizden sadece kedi ve köpekler değil, kuşlar da faydalanıyor. Mama ve su koyduğumuz kapların temizliklerini yapıyoruz her gün. Sokağa çıkma yasaklarında da hizmetimiz sürmektedir. Düzenli olarak kontrollerini yaparak her zaman temiz su içmelerini sağlıyoruz” dedi.