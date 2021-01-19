Sokak hayvanları için karda kızaklarla yiyecek taşıdılar

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE (DHA)- OSMANİYE’de, bir grup hayvansever, Amanos Dağı eteklerindeki karlı yaylalarda, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını kızaklarla yiyecek taşıyıp, besledi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği, soğuk hava şartlarının başladığı günlerde sokak hayvanları için çalışma başlattı. Hayvanseverler, yaklaşık 50 kilo et ve et ürünlerini, bin 600 rakımlı, karla kaplı Zorkun Yaylası’na götürdü. Araçlarla bölgeye ulaşamayan ekipler, kızaklara yükledikleri yiyecekleri, yaylanın iç tarafında bulunan sokak köpeklerine ulaştırdı. Hayvanseverler, köpekleri besledikten sonra bölgedeki plastik atıkları da temizledi.

‘BİRAZ KATKIMIZ OLDUYSA NE MUTLU’

HATYAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, bölgede kalan sokak hayvanlarının soğuk hava nedeniyle çok zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi. Laçinbala, “Buradaki canlılar, bizleri görünce sıraya diziliyorlar, adeta sevgi gösterisinde bulunuyorlar. Eksi 20 derecenin görüldüğü Amanoslar’da onlara biraz da katkımız olduysa ne mutlu bizlere. Kediler 6, köpekler 17 saat aç kaldığında bu soğuk havada ölüm uykularına yatıyorlar ve bir daha uyanmıyorlar. Lütfen sizler de bu tip yerlere gelirken onlar için gıda getirin. Ayrıca, doğamızı da kirletiyoruz, lütfen kirletmemeye özen gösterelim” dedi.

Besleme etkinliğine katılan hayvansever Esra Gözalan ise “Lütfen sizler de kapılarınızın önüne bir kap su ve bir kap mama koymayı unutmayın” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI