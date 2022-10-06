Sokak hayvanları için Balıkesirspor’dan anlamlı pankart

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Futbolcular seremoniye ‘Yaşam sizin kadar onların da hakkı’ yazılı pankartla çıktı

Balıkesir DHA – Balıkesirspor 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü’nü unutmadı.

2. Lig’de oynanan Balıkesirspor – Kırşehirspor maçında anlamlı bir pankart ile dikkat çektiler. Ev sahibi Balıkesirspor futbolcuları, seremoniye ‘Yaşam sizin kadar onların da hakkı’ yazılı pankartla çıktı. Futbolcuların 1 gün önceki dünya hayvanlar gününü bu pankartla hatırlatması tribünler tarafından ayakta alkışlandı. Balıkesirspor’un 1-0 kazandığı mücadele sonrası ev sahibi ekibin yöneticileri, ‘Bizim için bu maçın kazananı sokaktaki canlardır’ açıklaması yaparak, 90 dakika bitiminde sokak hayvanları için mama dağıttı.

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