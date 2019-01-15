Ankara Büyükşehir Belediyesi Altındağ Gençlik Merkezi’nde, 10 yıl önce başlatılan proje kapsamında tiyatro ve kişisel gelişim eğitimi alan sokak çocuklarının bir kısmı konservatuvar bölümünü kazanırken, diğerleri ‘Tiyatroda’ grubunu kurdu.

Yönetmen Emin Kutluca öncülüğündeki grup, şimdi ücretsiz gösteriler yaparken, madde bağımlısı ve şiddet eğilimi gösteren yeni çocuk ve gençlere ulaşarak rehabilitasyonlarına destek oluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Altındağ Gençlik Merkezi’nde çalışan 2 çocuk babası Emin Kutluca, 10 sene önce sokakta çalışan evlatları toplumsal yaşamın olumsuz etkilerinden korumak amacıyla çalışma başlattı. Proje kapsamında önce tespit edilen ortalama 60 çocuğa, tiyatro ve kişisel gelişim eğitimi verildi. Daha sonra yeni küçüklere ulaşıldı. Projeye katılan gençlerden bazıları burada aldıkları eğitimin de etkisiyle farklı üniversitelerin konservatuvar alanlarını kazandı. başkaları ise Emin Kutluca öncülüğünde ‘Tiyatroda’ grubunu kurdu. Devam eden proje yardımıyla tiyatro grubunun üye sayısı 50’den aşağıya düşmedi. Grup, şimdi parasız gösteriler yapıyor.

Hala devam eden proje ile zaman içinde madde bağımlısı ve şiddet eğilimi gösteren çocuk ve gençlere de ulaşıldı. ‘Tiyatroda’ grubu üyelerinin de katılıp yaşadıklarını anlattıkları eğitimlernde bu çocuk ve gençlerin rehabilitasyonu sağlanıyor.

‘SANATIN TEMEL AMACI İYİ BİR İNSAN ÜRETMEK’

Yönetmen Emin Kutluca, projede amaçlarının gençleri hasarlı alışkanlıklardan kurtarıp, kendi kimliklerini bulmaya destekci olmak olduğunu söyledi. Kutluca, sanatla tanışan gençlerin eskisi gibi olmadığını ifade ederek, “Aslında insan mühendisliğidir sanat. Tiyatro, özellikle hasarlı alışkanlıklardan uzaklaşmalarını sağlar. zira bu asır öyleki bir asır ki, gençleri serbest bıraktığınızda yanlış yollara gidiyor, ya da hasarlı alışkanlıklarla kendilerini anlatmaya çalışıyorlar. Biz o hasarlı alışkanlıklardan uzak tutarak gençlerimizi toplumda çok daha faydalı, güzel işler yapan gençler olarak üretmeye çalışıyoruz. Bu konuda çok ciddi meyveler aldık. Uzmanlaşan, konservatuvara giren öğrencilerimiz var. Dizilerde, filmlerde oynayan öğrencilerimiz var” dedi.

‘KENDİNİ İFADE ETMEYİ ÖĞRENEN İNSAN ŞİDDETTEN UZAKLAŞIR’

Kendini ifade edebilen kişilerin hasarlı alışkanlıklardan uzaklaştığını kaydeden Kutluca, “Çünkü açık, aydın, ileri kafa daha iyi sonuçlar verir, çok daha iyi nesiller yetiştirir. zaten sanat ta bizlere bunu katıyor. Temel projemizin altında da bu yatıyor, hasarlı alışkanlıklardan kötü davranışlardan uzaklaştırıp, topluma, onları daha iyi hazırlamak ve iyi neticelerini almak. zaten onlar da bu sonuçları aldıktan sonra aileleri de kendileri de çok daha memnun kalıyorlar” diye konuştu.

Ücretsiz tiyatro gösterilerinde ‘İnsan ne ile yaşar’, ‘Fareler ve insanlar’, ‘İlahi aşk’ gibi eserleri sahnelediklerini söyleyen Kutluca, “Tabii bu kültürle yoğrulan gençlerimiz toplumdaki hasarlı ve aykırı davranışlardan uzaklaşıp sanatla birleşerek çok daha güzel bir yol çizmiş oluyorlar kendilerine” dedi.