Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik yoğunluğu  

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA- SOKAĞA çıkma kısıtlamasının saat 05.00 itibariyle sona ermesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik yoğunluğu oluştu.
İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında haftasonu uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması 05.00’da sona erdi. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul’da haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu’dan Avrupa yakasına geçiş yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu saat 08.45 itibariyle yüzde 44 gösterdi.