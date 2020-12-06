Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar uzun süre otobüs bekledi

Burçak BOZKUŞ – Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA) – SOKAĞA çıkma kısıtlamasından muaf olanlar Cevizlibağ’da otobüs seferleri az olunca uzun süre duraklarda beklemek zorunda kaldı. Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması cuma akşamı saat 20.00 itibariyle başladı. Yasağın ikinci gününde İstanbul’da sokağa çıkma yasağından muaf olanlar işlerine ya da evlerine gitmek için otobüs duraklarına geldi. Cevizlibağ’da sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan ya da eve dönmek için otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak durakta otobüs bekledi. Durakta bekleyen vatandaşlar kısıtlamalarda otobüslerin sefer saatleri az olması nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kaldı.

“SEFER ARALIKLARI UZUN, MECBUR BEKLİYORUZ”

Özel bir hastanede sağlık çalışanı olarak görev yapan ve işe gitmek için otobüs beklediğini söyleyen Hatice Ağca, “Bekliyorum bayağıdır ama bilmiyorum ne zaman gelecek. 20 dakika bekleyeceğim burada herhalde. Dün çalışmadım izinliydim ama genelde böyle bekliyoruz yani. Seferler az çünkü. Mecbur beklemek zorunda kalıyoruz. Seferlerin aralıkları uzatıldı o da fark ediyor yani. Biraz uykumdan feragat ediyorum mecbur” diye konuştu.

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