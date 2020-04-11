Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsünün Türkiye’de ilk görüldüğü günden itibaren dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Yenimahalle Belediyesi, sokağa çıkma yasağında da tüm caddeleri dezenfekte etmeye devam ediyor.

Yenimahalle’nin tümünde aralıksız dezenfekte çalışması yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 5 tanker, 5 süpürge aracı, 5 konteyner dezenfekte aracı ve 50’ye yakın personel ile ilçe genelinde tüm cadde, sokak, kaldırımlar ve temasın yoğun olduğu yüzeylerde temizlik, ilaçlama ve dezenfekte işlemi yapıyor.

Corona Virüsünün vatandaşlar arasında yayılımını engellemek amacıyla virüsün ilk göründüğü günden bu yana çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdüren Yenimahalle Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde çöp konteynerleri, bankamatik noktaları, Pazar yerleri, taksi durakları, camiler, kamusal alanlar ve PTT şubeleri, okullar, polis merkezleri ve araçları gibi kamuya hizmet sunan merkezlerin de dezenfekte işlemine ara vermeden devam ediyor.

Yaşar, “Evler vatandaşın cadde ve sokaklar bizim”

Yenimahalle’de Corona virüsüne karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmasının gece gündüz sürdürüldüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağında boş olan cadde, bulvar ve sokaklarımızı aralıksız dezenfekte ediyoruz. Kaldırımlar ve çöp konteynerleri ekiplerimiz tarafından dezenfekte ediliyor, yıkanıyor, temizleniyor. Yenimahalle Belediyesi olarak virüsün vatandaşlarımızın arasında yayılım hızını azaltmak adına çalışmalarımızı ilk günden bu yana sürdürüyoruz. Amacımız en az zararla bu virüsten kurtulmak. Vatandaşlarımızın yoğun emek harcadığımız bu süreçte uyarıları dikkate alması, temizlik kurallarına dikkat etmesi gerekiyor. Bu iki gün Yenimahalle’deki cadde ve sokaklar bize emanet. Vatandaşlarımız evde kalsın. Ülkeolarak hep birlikte mücadele ederek bu virüsten bir an önce kurtulacağımıza inanıyorum” dedi.