

10 Nisan 2020 Cuma günü akşam saatlerinde normal günlük hasta ve iyileşen/ ölen istatistik rakamları verildi. Durum normal görünüyordu. Saat 22.30’da 2 günlük sokağa çıkma yasağı konulduğunu duyduk. 31 ilde 2 gün için sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.



Karar son derece yerinde bir karardı. 11- 12 Nisan, bahar artık. Havalar çok güzel. İnsanlar biraz da bunaldı. Büyük bir ihtimalle 31 ildeki sokağa çıkma kısıtlamaları bir ölçüde çiğnenecekti. Haftalardır süren salgını kontrol altına alabilmek çabaları sekteye uğramış olacaktı. Muhtemelen binlerce insanın canı yanacaktı.

Bazı arkadaşlarımız, “evet sokağa çıkma yasağı konmalıydı ama bu bir-iki gün önceden insanlara duyurularak yapılmalıydı” diye itiraz ettiler.



Onlara göre bir-iki gün önceden bu yasak kararı duyurulsa insanlar paniklemeyecekler ve marketlere hücum etmeyeceklerdi. Acaba bu tez doğru mu?



Ben bu görüşe katılmıyorum. 2 günlük sokağa çıkma yasağını duyunca marketlere saldıranların neler satın aldıklarına bir bakmak gerek? Sigara, kolalı içecekler, bira, rakı vs. ağırlıkta ise o zaman bu panik için hafifletici sebep bulmakta zorlanırız. Ekmek, süt, mama gibi acil ihtiyaçlar alınmışsa bir şekilde hoş görülebilir.



Yasak kararı verilirken bunun bir paniğe sebep olmaması için ne gibi tedbir alındı tam bilemiyorum. Ama bazı yayın organlarında “SON DAKİKA…” başlığıyla verilince birden heyecan ve akıl-mantık devre dışı…



Sokağa çıkma yasağı konuldu diye, hastalanan bir kişi hastahaneye ulaştırılmayacak mı? Nöbetçi eczaneler kapatılacak mı? Vefa-dostluk görevlileri yardıma ihtiyaç var denildiğinde gelmeyecekler mi? Ama paniğe kapılan insan bunları düşünemiyor ve hemen marketlere hücum. Marketlerde izdiham yaratarak hastalığa davetiye çıkarmak da böyle becerilmiş oluyor.



Eğer bir- iki gün önceden duyurulmuş olsa bu izdiham ve utanç tablosu çok da azalmaz belki daha da artardı. Sebep?



Biz yıllardır topyekün savaş yaşamadık. Savaşın getirdiği kıtlık ve mahrumiyetleri paylaşmadık. Özi kalesindeki, Azak kalesindeki, Plevne kalesindeki, Antep savunmasındaki o kıtlık ve açlık tabloları artık bize çok yabancı. Kedi, köpek eti yemek, üzüm çekirdeklerini üğütüp onunla açlığını bastırmaya çalışmak, ağaç kabuklarını yemek film sahnelerinde kalmış anılar gibi. Bu yüzden toplumsal fedakârlık konusunda bu tür acemilikler, belki bencillikler görülebiliyor.



Halkın panikleyerek yapmış olduğu bu tür yanlışlara bakarak genelleme yapmak ve hemen “biz adam olmayız” batağına saplanmak da çok büyük haksızlık olur. Bizim milletimizin mayası sağlamdır. Türk Milleti ferasetlidir, uzak görüşlüdür. Çarıklı erkan-ı harptir. Bunu Çanakkale’de, bunu Kurtuluş Savaşı’nda, bunu 15 Temmuz’da bütün dünyaya kanıtlamıştır. Milletimize gayeyi aşan suçlamalar yapılması doğru değildir.



Bugün 11 Nisan 2020 Cumartesi, Ankara tarihinin en sakin günlerinden birisini yaşadı. Ölü sayısı dünkünden daha yüksek değil. İyileşen hasta sayımızda önemli bir artış var. Yapılan test sayısı 30.000’i de geçmiş durumda.



Bu felaketi hep birlikte atlatacağız. Birbirimize mecburuz. En laf anlamaz, en vurdumduymaz insanımıza bile “ne bildiğin varsa yap” diyemeyiz. Mecburuz bu felaketi birlikte atlatacağız. Sağlık dolu günler diliyorum.