Sokağa çıkma yasağı başladı(Havadan foto- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü)

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi'nce toplu taşımada HES kodu zorunluluğu getirildiği belirtilerek, 15 Aralık'a kadar 'Kahramankart' ya da kredi kartlarının sistemle eşleştirilmesi gerektiği vurgulandı. Koronavirüs vakalarının...