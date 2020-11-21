Ana Sayfa Güncel Haberler Sokağa çıkma yasağı başladı(Havadan foto- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü)
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Kahramanmaraş’ta, toplu taşımada HES kodu zorunluluğu
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