Ana Sayfa Güncel Haberler Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bağdat Caddesi sessizliğe büründü//Fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Sümer: 65 yaşa getirilen kısıtlamalar ağır ve haksız
Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer, Ankara’da, evinin önünde düzenlediği basın toplantısında, 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamaların ağır ve haksız bir şiddet ve haksız bir ceza olduğunu, yasaklar başlayınca evine değil, açık veya yarı açık, televizyonlu, balkonlu bir cezaevine girer gibi üzüldüğünü, hatta utandığını açıkladı.
Gamze’yi öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan sevgilisine müebbet istendi
Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA (DHA)- ISPARTA'da Gamze Esgicioğlu'nun (23) kaldığı apartta göğsünden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sevgilisi Hasan Bölüm (24) hakkında hazırlanan iddianamede 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu,...
Bolu Dağı’nda sis
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla yavaş...
Anne ve iki çocuğu koronavirüsten yaşamını yitirdi
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde iş insanı Murat Karabulut (37), annesi Fadime Karabulut (65) ve ablası Selda Karabulut (40), birkaç gün...