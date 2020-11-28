Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bağdat Caddesi sessizliğe büründü//Fotoğraflar

Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer, Ankara’da, evinin önünde düzenlediği basın toplantısında, 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamaların ağır ve haksız bir şiddet ve haksız bir ceza olduğunu, yasaklar başlayınca evine değil, açık veya yarı açık, televizyonlu, balkonlu bir cezaevine girer gibi üzüldüğünü, hatta utandığını açıkladı.