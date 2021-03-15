Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik yoğunluğu

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL,(DHA) KONTROLLÜ normalleşme kapsamında uygulanan 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla haftanın ilk mesai gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik yoğunluğu oluştu.



İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında 13 Mart Cumartesi günü 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Pazartesi sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anadolu’dan Avrupa yakasına geçmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Altunizade mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi. Polis ekipleri trafik yoğunluğu azaltmak için çalışma başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 07.40 itibariyle yüzde 50 ‘i gördü.

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