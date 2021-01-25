Ozan URAL Buğra AKAY/ İstanbul,(DHA) KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında saat 21.00’den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Tüm yurtta polis ekipleri denetim yaptı. Kısıtlama saat 05.00’e kadar devam ederken Mecidiyeköy’de denetim yapan ekipler, durdurdukları bir otomobildeki 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 6 bin 300 lira ceza yazdı.
Ceza uygulanan iki kişi “Canımız sıkılmıştı, gezmeye çıktık. 6 bin 300 TL ceza yedik, yapacak bir şey yok” dedi.
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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler: ‘Canımız sıkılmıştı’ dediler
Ozan URAL Buğra AKAY/ İstanbul,(DHA) KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında saat 21.00’den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Tüm yurtta polis ekipleri denetim yaptı. Kısıtlama saat 05.00’e kadar devam ederken Mecidiyeköy’de denetim yapan ekipler, durdurdukları bir otomobildeki 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 6 bin 300 lira ceza yazdı.