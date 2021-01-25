Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler: ‘Canımız sıkılmıştı’ dediler

Yazar
-
0
0

Ozan URAL Buğra AKAY/ İstanbul,(DHA) KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında saat 21.00’den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Tüm yurtta polis ekipleri denetim yaptı. Kısıtlama saat 05.00’e kadar devam ederken Mecidiyeköy’de denetim yapan ekipler, durdurdukları bir otomobildeki 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 6 bin 300 lira ceza yazdı. 
Ceza uygulanan iki kişi “Canımız sıkılmıştı, gezmeye çıktık. 6 bin 300 TL ceza yedik, yapacak bir şey yok” dedi. 
(FOTOĞRAFLI)

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri