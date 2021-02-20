Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu ve tabancayla yakalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ’nin Merkezefendi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis ekipleri, durdukları taksideki maskesiz yolcu Umut A.’nın (18) üzerinde 10 gram metamfetamin ile ruhsatsız tabanca buldu. Umut A., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Merkezefendi ilçesinin Yeşilköy Caddesi girişinde denetim yaptı. Polis ekipleri araçları durdurup, sürücüler ile beraberlerinde bulunanların izin belgelerini kontrol etti. Belgesi olmayanlar hakkında tutanak tutuldu.

Polis ekiplerince durdurulan takside yolcu olarak bulunan ve maske takmayan Umut A.’nın da izin belgesi olmadığı belirlendi. Umut A.’nın üzerini arayan polis ekipleri, 10 gram metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ve mermiler buldu. Gözaltına alınan Umut A., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, maske takmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 4 bin 50 TL cezası kesildi.

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