Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL (DHA) Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar Meydanı boş kaldı.
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. 56 saatlik kısıtlama kapsamında İstanbul’un kalabalık ilçelerinden Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü. Polis ekipleri sokaktaki vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Meydan görevlilere ve kuşlara kaldı.
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Sokağa çıkma kısıtlamasında Üsküdar Meydanı boş kaldı
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL (DHA) Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar Meydanı boş kaldı.