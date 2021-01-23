Sokağa çıkma kısıtlamasında takibe alınıp, sabah yakalandılar

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da siber suçlarla mücadele ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlüleri yakalamak için önceki akşam sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala belirlenen adreslerini takibe aldı. Dün sabah 14 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi yakaladı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlüyü yakalamak için çarşamba akşamı, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala evlerinin önünde takibe aldı. Bazılarının evlerine girdiklerinin tespit edilmesinin ardından alınan mahkeme kararıyla polis ekipleri, dün sabah 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, 8 kişiyi yakaladı. ‘Kart kopyalama’, ‘bahis’ gibi suçlardan aranmaları olan bazı kişiler hakkında, 3 yıl ile 9 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlülerden 4’ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI