Sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar yıkandı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) – KOCAELİ’de sokağa çıkma kısıtlamasında belediye ekipleri, sokakları köpüklü suyla yıkayarak, dezenfekte etti.

Kocaeli’de sokağa çıkma kısıtlaması sırasında belediye ekipleri, bazı yollardaki tıkalı olan yağmur kanallarını açıp, yol yenileme çalışması yaptı.

Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında Gebze ve Körfez Belediyeleri, sokakları köpüklü suyla yıkayarak, dezenfekte etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ekiplerin çalışmalarını takip etti.

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