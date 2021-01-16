Sokağa çıkma kısıtlamasında restoran önündeki klima motoru hırsızlığı kamerada

Murat GÜRKAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında kağıt toplayıcılığı yapan kimliği belirsiz 2 kişi, pandemi nedeniyle kapalı bulunan bir restoranın bahçesindeki klima motorunu çaldı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin güvenlik kamerasının yönünü değiştirerek, rahat tavırlarla hareket etmesi dikkat çekti.

Olay, 4 Ocak’ta, sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü 04.30 sıralarında Devlet Karayolu üzerinde bulunan bir restoranda yaşandı. Ali Kayaoğlu’nun işlettiği restoranın önüne motosiklete bağlı kağıt toplama aracıyla gelen 2 şüpheli, iş yerinin bahçesinden çaldıkları klima motorunu araçta bulunan çuvalın içine koyup, kaçtı. Hırsızlık anı ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMERALARIN YÖNÜNÜ ÇEVİRDİLER

İş yerine ait iki farklı kameraya yansıyan görüntülerde, şüpheliler, hurda ve kağıt topladıkları motosikletle iş yerinin önünden geçip, bir sokağa giriyor. Bir süre sonra aynı sokaktan çıkarak motosikletle ters yönde ilerleyip, restoranın önüne park ediyor. Arka tarafta oturan kişi motosikletten indikten sonra, eliyle iş yerine bakan kameranın yönünü yola doğru çevirdikten sonra, restoranın bahçe kısmına girerek klima motorunu söküyor. Yönü değiştirilen kameraya rağmen görüntülere yansıyan hırsızlar, daha sonra söktükleri klima motorunu, motosikletin

arkasına bağladıkları iki tekerli araçta bulunan çuvalın içine koyduktan sonra geldikleri yöne doğru giderek, gözden kayboldu.

İKİNCİ KEZ SOYULDU

Olayın ardından polise ihbarda bulunan iş yeri sahibi Ali Kayaoğlu, iş yerine, geçen yıl haziran ayında yine motosikletli iki hurdacı tarafından girildiğini ve yaklaşık 20 bin lira değerinde buz kırma makinesi ile birçok mutfak eşyasının çalındığını ve bu zamana kadar da hırsızların bulunamadığını belirtti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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