Sokağa çıkma kısıtlamasında martıları balkondan beslediler

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar, evlerinin balkonlarından martılara ekmek atıp, besledi.

Çanakkale’de kordon boyunun sembolu haline gelen ve yaz kış burada yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından ekmek ile simit atılarak karınları doyurulan martılar, sokağa çıkma kısıtlamasında da aç kalmadı. Kısıtlama nedeniyle evlerinde bulunan bazı duyarlı vatandaşlar, balkonlara çıkıp martılara ekmek attı. Güzel havanın hakim olduğu kentte özellikle deniz manzaralı evlerde oturan vatandaşlar balkonlara çıkarak etrafı izledi.

Kemalpaşa Mahallesi Eski Balıkhane Sokak’taki bir apartmanda oturan Meliha Alpaylı ve kızı Gülşen Alpaylı da balkondan etrafı izleyip, sürü halinde uçan martılara ekmek attı. Kısa sürede çok sayıda martı Alpaylı ailesinin evlerinin önünde toplandı. Gülşen Alpaylı’nın balkondan attığı ekmek parçalarını kapabilmek için martılar birbiriyle yarıştı. Sokaktaki sessizliği ekmekleri kapabilmek için birbiriyle yarışan martılar bozdu.

Önlemlerin devam etmesini isteyen Meliha Alpaylı, “Yani hayvanlara bari faydamız olsun, evde oturuyoruz. Hayvanları doyuralım dedik. Hava bugün çok güzel, harika. Alınan önlemler inşallah devam etsin, biz devamını istiyoruz, bir an önce bu salgından kurtulalım” dedi.

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