Sokağa çıkma kısıtlamasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç yaralandı

Op. Dr. Mustafa Korkmaz, “Botoks çok güçlü bir zehirdir ama doğru dozda kullanıldığında oldukça güvenlidir. Botoks ilk olarak 1970’lerde blefarospazm denilen göz kapağı hareket bozukluğunda kullanıldı. Günümüzde kozmetik kullanımının yanı sıra mesane sorunlarında, aşırı terleme, aşırı tükürük salınımında, bazı ses ve konuşma bozukluklarında, bruksizmde, migren ve bazı baş ağrılarında da uygulanıyor” dedi.